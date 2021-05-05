Загреб, , 20:59 — REGNUM Гомосексуальные пары в Хорватии теперь смогут претендовать на усыновление детей. Это следует из решения, которое 5 мая принял суд в Загребе на основании иска двух граждан — Младена Кожича и Ива Шеготы.

Пять лет назад эти граждане Хорватии, которые вступили в однополый союз, заявили о том, что органы опеки не хотят рассматривать их в качестве кандидатов на усыновление ребенка наравне с гетеросексуальными супружескими парами.

«Это историческое судебное решение открывает дверь для всех гей‑ и лесбиянских пар в Хорватии, которые хотели бы усыновить детей, и подтверждает, что однополые партнеры должны во всех смыслах обладать одинаковыми правами, как и традиционные супружеские пары», — цитирует портал «Индекс» заявление ассоциации «Семейства радуги», опубликованное по этому поводу.

Напомним, что Хорватия узаконила однополые союзы в 2014 году.