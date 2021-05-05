5 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:19 — REGNUM Решение Пресненского суда Москвы принять к производству иск осуждённого блогера Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 5 мая в социальной сети Facebook.

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«Я тоже понимаю, почему оскорбился Лёшка. Он ведь по-честному работает на британские Ми-4, Ми-6, немецким спецслужбам спинку чешет, а на ЦРУ — это так, по мелочи», — шутит Андрей С.

Некоторые комментаторы уверены, что многие спецслужбы очень хотели бы, чтобы с Навальным произошёл какой-нибудь внезапный несчастный случай, это можно было бы использовать в информационной атаке на Российскую Федерацию.

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«Пусть спасибо скажет, что его охраняют, а не передали этого типа на растерзание Западу и их партнерам», — написала Лариса В.

Часть людей предрекла иску Навального совершенно не ту судьбу, которую он сам ожидает. Люди убеждены, что в ходе расследования могут вскрыться ранее неизвестные факты, которые ударят по блогеру-уголовнику.

«Он точно больной. Если по его иску докажут, что он работает на иностранные спецслужбы, то это сдача всех позиций с его стороны. Сук рубит, на котором сам и сидит», — считает Дмитрий Г.

Ряд пользователей отметил, что для того, чтобы убедить в том, что Навальный работает на спецслужбы Запада, не нужно искать серьёзных доказательств. Множество фактов, включая связи с лидерами иностранных государств, указывают на то, что блогер является агентом.

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«Раз переживает за этого бездельника Запад весь. Раз он не работал в России, то кто его финансировал?! Раз он призывал к силовому захвату власти и свержению действующего строя. Что доказывать-то? Личный гость Меркель! Там уши ЦРУ отовсюду торчат. Вот бы добавили ещё за шпионаж, было бы круто!» — поделился своим мнением Игорь Д.

Отдельные пользователи призвали сначала решить вопрос с тем, что многие понесли потери в связи с западными санкциями, которые, в свою очередь, были введены из-за осуждённого блогера.

«Пусть сначала подадут иск на Навального все те, кто пострадал от санкций, введённых из-за него», — предлагает Elena F.

Нашлись и те, которые напомнили, что соверши Навальный те действия, которые он совершил в России, на территории Соединённых Штатов, то про данного гражданина мы бы забыли надолго.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы рецидивист сакральный был гражданином родины ЦРУ, то за свои дела по законам этой самой родины помимо пожизненного заключения и 30 лет сверху по отбытию такового, он получил бы исков на сумму, которую ни один Билл Гейтс бы не потянул. Но Лёша спокойно продолжает учить своих прихожан свободе по-американски. В том числе и через интернет, который во многих штатах «свободной» Америки для заключённых запрещен», — отметил Олег Д.

Напомним, 5 мая пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая заявила РИА Новости, что орган принял к производству иск осуждённого блогера Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ.