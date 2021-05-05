Рим, , 20:56 — REGNUM Число граждан Италии, считающих «стабильность и уверенность» позитивным значимым фактором, за три года с 2018 по 2021 выросло более чем на 20%, таковы данные опроса Demopolis, опубликованные в среду, 5 мая.

В 2018 году таких респондентов было 54%, в 2021 году — 75%. Рост особенно ускорился в год эпидемии, отметили социологи.

За два года с 2019 по 2021 доля граждан, которые хотят работать в госсекторе, выросла с 41% до 66%, доля граждан, предпочитающих частный сектор, сократилась с 35% до 22%, а тех, кто выбрал вариант ответа «свое дело», стало ровно вдвое меньше (24% и 12% в 2019 и 2021 годах соответственно).