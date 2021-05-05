5 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление канцлера ФРГ о том, что Россия и Китай изменили баланс сил в мире.

Елизавета Коробова, , 22:15 — REGNUM Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Североатлантический альянс столкнулся с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и «частично очень агрессивного» поведения России, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 5 мая в социальной сети Facebook.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Видимо опасается, что из газопровода «Северный поток — 2» зелёные человечки появятся», — предполагает Sergey K.

Некоторые комментаторы считают, что данный процесс перестановки сил в мире всегда приходит со временем и лучше, если никто этому сопротивляться не станет.

«Изменение баланса сил — это естественный процесс. Не надо ему сопротивляться. Надо с ним мириться, и учится жить в новом мире. Так будет лучше для всех», — поделился своим мнением Эдуард Б.

Часть людей убеждена, что большая доля вины в изменении баланса сил в мире лежит на плечах самой Меркель. Именно она своими действиями и заигрываниями с США заставила Российскую Федерацию применять ответные меры.

«А не она ли в этом виновата? Вся их неумная политика к этому привела. Нечестность к России, враждебность. Они думали, Россия всё это терпеть будет? Их, блин, прошлая война ничему не научила? Снова на те же грабли наступают. Уже раз хотели нас зажать и чуть ли не уничтожить, но сами за это огребли», — напомнил Владимир Р.

Ангела Меркель и Владимир Путин. Саммит «Группы двадцати». 2019, Осака

Ряд пользователей указал, что Меркель ведёт слишком марионеточную политику и ей стоило бы сделать хоть что-нибудь, чтобы вырваться из-под давления американского сапога и руководить самостоятельной Германией.

«Конечно, Меркель — одна из самых сильных европейских лидеров, она понимает важность России как партнёра, но и часто юлит перед заокеанским старшим братом. А это несолидно для руководителя такого уровня», — указал Степан Б.

Отдельные комментаторы уверены, что Вашингтон имеет серьёзные возможности, чтобы подавлять любые потуги Германии к самостоятельности. Поэтому Берлину только и остаётся, что жаловаться на перестановки мировых сил без её участия.

«Меркель далеко не дура. Она не может не понимать, что самым сильным европейским альянсом мог бы быть только союз Германии с Россией (технологии плюс ресурсы). Ровно это понимает и разваливающаяся изнутри Америка. Поэтому хозяин как держатель акций госпредприятий Германии и компроматов на политическую элиту не позволит Германии убежать в свободное плавание с разваливающегося европейского корабля», — считает Юрий Б.

Нашлись и те, которые отметили, что о России говорят в таком ключе, словно она вместе с Китаем — две самые могучие державы, способные менять этот мир. Видимо, так оно и есть, считают граждане.

«Столько стран, столько денег и всё против кого? Одной большой и гордой страны. Поодиночке они даже дышать рядом боятся», — отметил Valentino Z.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство» о том, что НАТО столкнулось с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и «частично очень агрессивного» поведения России.