Москва, , 20:52 — REGNUM Сегодня, 5 мая, портал Eurostavka сообщил, что московский ЦСКА готовит трансфер вингера сборной Хорватии Кристияна Ловрича.

По данным источника, вингер «Горицы» Ловрич попал в трансферный шорт-лист столичного клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата Хорватии Ловрич принял участие в 26 матчах и отличился в них 15 голов, являясь лучшим бомбардиром своей команды.

Весной футболист был вызван в сборную Хорватии и дебютировал за национальную команду в матче против «Мальты».