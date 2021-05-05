Веллингтон, , 20:57 — REGNUM ИА REGNUM продолжает рассказывать о последствиях применения в рамках международных соглашений по климату фальсифицированных расчетов «углеродного следа» проектов и «национальных углеродных балансов» с помощью многократно завышенных величин времени жизни и потенциалов глобального потепления парниковых газов (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Главным из них по своей опасности объявлен метан, который вызывает на интервале в 100 лет якобы в 28, а на интервале в 20 лет — в 84 раза более сильный парниковый эффект, чем СО 2 . Следовательно сокращение одной тонны метана стоит столько же, что и 84 тонны углекислого газа. Естественно, что большинство стран мира основное внимание в своих стратегиях низкоуглеродного развития стали уделять метану.

Для чего западным климатическим стратегам потребовался столь очевидный и грубый подлог? Для мнимого выполнения странами ОЭСР обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и перераспределению в их пользу национальных квот на выбросы развивающихся стран и России в процессе «зеленой перезагрузки» мировой экономики? К переделу и захвату отраслевых рынков (см. «Метановое безумие: корове предоставляется последнее слово»)? В общем, для того же, для чего пираты зажигали на рифах ложные маяки. Новая Зеландия для обнаружения источников эмиссией метана мировыми сельским хозяйством и нефтегазовой промышленностью запускает свой спутник. При этом у самой Новой Зеландии многомиллионное коровье стадо, выделяющее огромное количество якобы суперпарникового метана, что создает угрозу дальнейшему существованию национального животноводства. Поэтому Новая Зеландия вынуждена идти на ненужные затраты, чтобы получить собственную достоверную оценку объема эмиссии метана, так как США в этом вопросе, как заказчику и исполнителю научного подлога, доверять не приходится.

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Правительство Новой Зеландии собирается контролировать выбросы метана в сельском хозяйстве с помощью космического спутника под названием MetanSAT, который анализирует земную поверхность достаточно большой площади.

Об этом рассказывается на сайте ирландского сельскохозяйственного журнала Irish Farmers Journal в статье «Новая Зеландия профинансирует космическую миссию по измерению метана» 5 мая 2021 года.

Эту космическо-метановую миссию финансирует государство, а именно, Министерство бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии, которое также борется с изменением климата.

Новый спутник будет использоваться для получения данных об утечке метана в атмосферу. Конечная цель его работы — сокращение выбросов метана в нефтегазовом комплексе и в сельском хозяйстве. По плану правительства Новой Зеландии, объём выбросов в нефтегазовой отрасли должен сократиться на 45% к 2025 году.

В эту космическо-метановую миссию правительство Новой Зеландии вносит еще один вклад — через подключение к ней Центра управления полётами и Программы изучения атмосферы. Центр управления полётами будет размещён в Оклендском университете и будет заниматься мониторингом, управлением и технической поддержкой спутника.

Программа изучения атмосферы будет использовать спутник для демонстрации его возможностей для точного измерения выбросов метана в сельском хозяйстве не только в Новой Зеландии, но и во всем мире.

Команда ученых из Оклендского университета будет сотрудничать с исследователями из Гарвардского университета и Смитсоновской астрофизической обсерваторией, которые возглавляют научные исследования MetanSAT в области выбросов метана в нефтегазовом секторе.

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