Москва, , 21:21 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix выкупил права на показ российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». С 5 мая кинолента доступна на платформе.

На данный момент фильм доступен для просмотра только в России. Но скоро его смогут посмотреть пользователи сервиса из других стран.

Добавим, что по словам режиссера киноленты «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима, фильм продали за «рекордную для российского рынка сумму». Однако стоимость сделки не была названа.

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