Саранск, , 20:45 — REGNUM В настоящее время разработка программы стратегического развития Мордовии до 2035 года находится в завершающей стадии. Процесс работы над документов обсудил врио главы республики Артем Здунов с представителями правительства, руководителями крупных промышленных предприятий, а также среднего и малого бизнеса.

Здунов подчеркнул, что необходимо детально проработать все направления развития с привлечением экспертного сообщества. Основной акцент он призвал сделать на росте экономики и повышении доходов населения, что является ключевыми задачами для республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года Координационному совету бизнес-сообществ региона врио главы Мордовии поручил принять участие в разработке новой стратегии развития. В совет входят Союз промышленников и предпринимателей Мордовии, Торгово-промышленная палата республики, региональные отделения организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

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