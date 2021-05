Лос-Анджелес, США, , 20:43 — REGNUM Warner Bros. хочет, чтобы кинематографическая вселенная «Мортал Комбат» по масштабу приблизилась к киновселенной Marvel. Об этом 5 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Издание предположило, что кинокомпания вполне может отложить создание фильма «Мортал Комбат 2» ради выпуска сольных картин, сюжеты которых расскажут о приключениях различных персонажей из популярной серии видеоигр.

При этом автор статьи отметил, что, по его мнению, «Мортал Комбат» всё равно не удастся догнать «конкурента» хотя бы потому, что фильмы франшизы, в отличие от кинокомиксов Marvel, будут получать «взрослый» возрастной рейтинг.

Напомним, мировая премьера фильма-перезагрузки «Мортал Комбат» состоялась 23 апреля 2021 года. Снял картину режиссёр Саймон Маккуойд по сценарию Грега Руссо и Дэйва Каллахэма.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый «Мортал Комбат»: спецэффекты и кровь против атмосферности