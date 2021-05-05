Курган, , 20:41 — REGNUM В Курганской области к 5 мая подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 27 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 35 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 мая выявлено 20 569 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 116 человек, скончались 398 пациентов с COVID-19.