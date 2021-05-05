Рим, , 20:41 — REGNUM Сенат Италии в среду, 5 мая, отклонил предложение оппозиционной партии «Братья Италии» о переносе начала комендантского часа на полночь.

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Сейчас комендантский час действует с 22:00 до 5:00. При этом в конце апреля власти отменили целый ряд других ограничений.

«Парламентское большинство в очередной раз поддержало антиконституционное и препятствующее свободам решение», — написала на своей странице в Twitter лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

По данным на 5 мая, в Италии умерли 122 005 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 267 (днем ранее — на 305). Число подтвержденных носителей выросло на 10 585 (днем ранее — на 9116). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 070 400 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 407 129 человек — на 6760 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 580 520 человек, что составляет 10,93% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.