Иерусалим, , 20:40 — REGNUM Власти Израиля закрыли границу для граждан Украины, Турции, Индии, Мексики, Эфиопии и ЮАР из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

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«С 4 мая в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т. ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля правительство Израиля подписало контракт с компанией Pfizer о дополнительной закупке нескольких миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца 2022 года.

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