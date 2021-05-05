Бергамо, Италия, , 20:38 — REGNUM Сегодня, 5 мая, пресс-служба «Аталанты» назвала имя лучшего игрока команды за минувший месяц по мнению болельщиков.

Таким образом, полузащитник Руслан Малиновский был выбран фанатами лучшим игроком «Аталанты» в апреле. 28-летний украинец выиграл в этой номинации второй месяц подряд.

За апрель на его счету 8 (3+5) очков по системе «гол+пас» в 5 матчах во всех турнирах.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Малиновский принял участие в 32 матчах и набрал в них 16 (6+10) очков.