Рим, , 20:37 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии в среду, 5 мая, утвердил решение, обязывающее правительство страны оспорить в ЕС системы NutriScore, сообщила на своей странице в Twitter автор инициативы, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

NutriScore — система маркировки пищевых продуктов («рейтинг питательности»), высшая оценка (зелёный цвет и буква А) даётся «самой полезной« еде, красным цветом и буквой Е помечаются продукты, которые с точки зрения регулятора являются наименее здоровыми.

Де-факто эта система «наказывает» итальянские продукты для продвижения товаров из других стран, страна должна защитить отечественного производителя, отметила Мелони.