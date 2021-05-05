Йошкар-Ола, , 20:37 — REGNUM Из бюджета Марий Эл региональному минздраву выделят 103 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

Из этих средств 50,5 млн рублей направят на программу льготного обеспечения лекарствами, 11,5 млн — на мероприятия программы модернизации учреждений первичного звена здравоохранения, 10 млн рублей — на социальную поддержку по оплате услуг ЖКХ специалистам медицинских организаций, участвующих в программе ОМС (обязательного медицинского страхования).

Кроме того, 900 тыс. рублей пойдут на программу развития детского здравоохранения, 600 тыс. рублей — на развитие первичной медико-санитарной помощи.

Ещё 5 млн рублей направят на компенсацию по оплате санаторных путевок медицинских работников, которые перенесли COVID-19, 3 млн — на тест-системы для выявления заражения коронавирусом и 6,5 млн рублей — на капитальный ремонт кровли пищеблоков Республиканской клинической больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в республике освоили 99,6% средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти средства было закуплено компьютерное и офисное оборудование для 5561 рабочего места сотрудников медицинских учреждений. Организовано 6457 автоматизированных рабочих мест в медорганизациях республики.

К РМИС (Республиканской медицинской информационной системе) были подключены диагностические отделения медицинских организаций.

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