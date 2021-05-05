Киев, , 20:29 — REGNUM В Киеве вечером 5 мая на вход и выход закрыли станцию метро «Майдан Независимости».

В метрополитене прессе пояснили, что станция была закрыта по неким «техническим причинам».

Ряд СМИ отмечает, что в это же время полиция «зачищала» Майдан независимости от людей, огораживая по периметру его красной лентой. Несколько источников сообщили, что правоохранители проверяют информацию о минировании станции метро и самой площади.

Блокирование Майдана продолжалось чуть меньше двух часов, официальных комментариев от МВД и городских властей в настоящий момент пока нет.