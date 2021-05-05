Йошкар-Ола, , 20:28 — REGNUM Дом дружбы народов, строительство которого было начато весной текущего года в Йошкар-Оле, планируется завершить в первой половине 2023 года. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев в ходе визита на площадку.

В настоящее время застройщик ООО «Казанский посад» произвел гидроизоляцию и утепление стен подвала, готовится заливка монолитных перекрытий, в ближайшее время начнется кирпичная кладка первого этажа.

Глава региона поставил задачу войти в теплый контур уже в текущем году, чтобы после завершения летнего сезона внутри здания можно было вести отделочные работы. По словам Евстифеева, реконструкция здания не только решает проблему долгостроя, но и позволит собираться вместе представителям 32 национально-культурных общественных объединений, объединяющих более 50 национальностей, которые проживают на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке, где строится Дом дружбы народов, ранее уже был готовый фундамент будущего выставочного центра, в 2013 году на его строительство решено было выделить 387,398 млн рублей, готовность объекта в 2019 году составляла 9%. В октябре 2020 года стало известно, что по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина Марий Эл получит для строительства Дома дружбы народов 679,6 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Конкурс по выбору застройщика был объявлен в феврале текущего года, 12 марта стало известно, что здание будет строить ООО Специализированный застройщик «Казанский посад». Стоимость работ по контракту составляет 383,026 млн рублей. В 2021 году объем финансирования работ составит 248,967 млн рублей, в 2022 году — 114,907 млн рублей, в 2023 году — 19,151 млн рублей.

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