Брюссель, , 20:27 — REGNUM Главы МИД стран группы семи (G7) выразили «глубокую озабоченность» в связи с якобы нарушениями прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом 5 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления коммюнике министерской встречи.

«Мы продолжаем быть глубоко озабочены в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне и Тибете, в особенности направленными против уйгуров, а также членов других религиозных и национальных меньшинств», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что входящие в Североатлантический альянс страны столкнулись с перераспределением сил в мире из-за усиления Китая и «частично агрессивного» поведения России.

Выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», Меркель заявила, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером европейских стран и «неизбежным» соратником Германии.