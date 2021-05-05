Краснодар, , 20:22 — REGNUM Сегодня, 5 мая, портал «РБ Спорт» сообщил об интересе «Краснодара» к услугам нападающего «Сочи» Антона Заболотного, клуб уже работает над возможным переходом.

Сообщается, что «Сочи» хочет сохранить форварда в своем составе и сейчас ведет переговоры о продлении контракта, но может предложить ему лишь 500 тысяч евро вместо миллиона, который был полагался футболисту по истекающему этим летом соглашению.

«Краснодар» предложил Заболотному контракт с зарплатой, превышающей нынешние возможности «Сочи».

В текущем сезоне Заболотный провел в РПЛ 25 матчей и набрал в них 12 (9+3) очков по системе «гол+пас».