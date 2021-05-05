Киев, , 20:21 — REGNUM Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев действительно является сильным политическим сигналом поддержки Украины, заявил 5 мая в эфире украинского телевидения бывший посол Украины в США (занимал этот пост в 2010—2015 гг.) Александр Моцик.

Дипломат отдельно отметил важность того, что Блинкена в Киев сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая, по его мнению, сейчас занимает третье место по влиятельности в государственном департаменте.

«Она очень хорошо знает и Россию, и Украину, буквально по квадратному миллиметру. Она была одной из тех, кто очень много сделал для помощи Украине в разных сферах», — сказал Моцик.

Также бывший посол отметил, что всё, чего хотят американцы от Украины — в интересах самой Украины, в частности, проведение «нормальных реформ».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в МИД Украины заявили, что визит нового госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев рассматривается властями Украины как сигнал «чрезвычайно мощной поддержки» со стороны Вашингтона «в противодействии российской гибридной агрессии».