Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM Съёмки нового фильма «Блэйд» по комиксам Marvel начнутся в июле 2022 года. Об этом 5 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В этой картине роль охотника на вампиров исполнит Махершала Али. Пока нет информации о том, на какую возрастную аудиторию будут ориентироваться создатели нового «Блэйда». Отмечается, что начало съёмок перенесли с сентября 2021 года на июль 2022-го из-за решения студии, которая посчитала, что сценарий Стейси Осей-Куффур нуждается в доработке.

Напомним, первая экранизация «Блэйда» вышла на большие экраны в январе 1999 года, главные роли в ней исполнили Уэсли Снайпс и Стивен Дорфф. Премьера третьей картины серии — «Блэйд: Троица» состоялась 8 декабря 2005-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony перенесла дату выхода фильма «Морбиус» с Джаредом Лето