Кишинёв, , 20:16 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 316 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 5 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 251 820 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 241 912 человека.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 5892 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия поставила в Молдавию вторую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 71 тысяч доз.

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