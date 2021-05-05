5 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 21:10 — REGNUM Заявление представителя Госдепа США о том, что министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 5 мая в социальной сети Facebook.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США встретились со своими шестёрками. Долго и упорно решался вопрос по поводу России: «как привлечь её к ответственности». Прежде всего самим нужно эту ответственность иметь!» — считает Natalja M.

Многие пользователи оказались убеждены, что столь долгий разговор был вызван тем, что страны семёрки как огня боятся обсуждения собственных внутренних проблем и всеми силами стараются найти внешнюю проблему.

«Это легче, чем обсудить свои собственные проблемы и решить их. Чем ответить за свои преступления и осудить их. Какие же они милые!» — указала Svetlana S.

Часть людей предполагает, что свои проблемы Запад хочет решить, в том числе, за счёт ресурсов Российской Федерации. Поэтому так долго пришлось прорабатывать данный вопрос.

«В своих странах бардак, а порядок не могут навести, вот и придумали отвлекающий маневр в виде России. Ну и заодно, если получится, за счёт российских ресурсов попытаться решить свои проблемы с экономикой», — предположила Olga O.

Заседание министров иностранных дел G7 U.S. Department of State

Некоторые комментаторы указали на то, что логика, с которой страны G7 подходят к рассмотрению вопросов с Россией, выглядит крайне непоследовательной и, скорее, даже противоречащей адекватности.

«Вот кому делать нечего, США только продвигают свои «исключительные» бредни, даже не понимают, что «привлекать к ответственности» и «добиваться более стабильных и предсказуемых отношений» — это взаимно исключающие вещи. И ещё: обсуждать Россию в её отсутствие как-то не конструктивно, господа! Это Вам не Украина. Так что, лучше разберитесь в своих государствах, а то у вас как-то проблем своих внутренних поднакопилось», — заметила Елена К.

Ряд пользователей уверен, что бы там ни решили страны большой семёрки, Российская Федерация не пойдёт ни на какие уступки, потому что с ней разговор ведётся при отсутствии какого-либо уважения.

«Одно с другим как-то не стыкуется. Это же как надо мыслить, чтобы говорить такие противоположные вещи? Россия никогда ни перед кем не пресмыкалась и не была «ковриком». С такой самодостаточной, огромной страной ведут себя как с провинившимся школьником. Это неприемлемо!» — поделилась своим мнением Татьяна Г.

Нашлись и те, кто убеждён, что ситуация представляет из себя куда больший и глубокий конфликт. Люди уверены, что рациональный Запад просто не способен понять Россию, именно поэтому он её и ненавидит.

«Рациональный коллективный Запад пытается выработать действенные меры против иррационального по своей сути «русского мира». Вот это и есть коса на камень», — пишет Сара Г.

Министры иностранных дел G7 U.S. Department of State

Напомним, 5 мая представитель Госдепартамента США высокого ранга заявил на брифинге, что министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию.