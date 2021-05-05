Москва, , 23:06 — REGNUM Блогер Дина Саева поделилась с подписчиками фотографиями гематом на ногах. Она опубликовала снимки в историях своего Instagram-аккаунта 5 мая.

«Вот и гадайте, хайп это или нет», — написала Саева на одной из фотографий. Рассказывать о причинах появления гематом она не стала.

Ранее Дина Саева дала несколько интервью, в том числе и журналистке Ксении Собчак. Блогер рассказала, что у неё начались проблемы с эмоциональным состоянием, из-за чего она две недели провела в клинике.

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