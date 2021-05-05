Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Пользователи Twitter выразили негодование по поводу новых рекомендаций, предложенных Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для детских летних лагерей. Об этом 5 мая сообщает NPR News.

На прошлой неделе CDC опубликовал новые инструкции, чтобы помочь детским летним лагерям не допустить распространения коронавируса. Учитывая тот факт, что дети в летних лагерях проводят много времени на улице и что Соединенные Штаты набирают темпы по вакцинации населения, можно было ожидать, что новые ограничения будут адекватными. Однако новые правила CDC побили все рекорды по строгости и нереалистичности, пишет издание.

Если им следовать, то детские лагеря превратятся в жалкое зрелище и детям запретят общаться на расстоянии ближе двух метров. Правительство по сути предложило, чтобы с детьми в лагерях обращались, как с заключенными в тюрьме.

«Ну что, правила CDC для летних лагерей — это, возможно, самая жестокая и сумасшедшая вещь, которую агентство озвучило за время пандемии: маски, дистанцирование даже для детей, никакого спорта, никаких контактов, ничего», — сообщил пользователь под ником @robbysoave.

«НЕТ. НЕТ. НЕТ. Мы НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО», — написала известная американская журналистка и телеведущая Мегин Келли.

«Это не имеет ничего общего с COVID. Они смотрят, как далеко они могут заставить нас пойти. Что за кризис будет следующим — вот настоящий вопрос», — заявил @RubinReport.

«Кто-то еще воспринимает CDC всерьез? Не могу понять, с чего бы», — пишет @Stan_Stinson.

Как сообщало ИА REGNUM, более 247,8 млн доз вакцины против коронавируса получили жители США по состоянию на 4 мая, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).