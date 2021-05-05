Киев, , 20:11 — REGNUM Новый глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сегодня, 5 мая, прокомментировал информацию о том, что госкомпания получила 12,6 млрд грн чистой прибыли по итогам первого квартала 2021 года.

Менеджер отмечает, что указанная прибыль является данными неаудированной и неконсолидированной отчетности, из-за чего её некорректно сравнивать с годовой отчетностью. По словам Витренко, прибыль объясняется в основном подорожанием газа на европейском и украинском рынках, а проблемы компании, которые привели к убыткам в прошлом году, остались нерешенными.

«Постоянство таких финансовых результатов национальной компании остается под вопросом, в частности, из-за нерешенности финансовых проблем во всей цепи транспортировки, распределения и поставок газа конечным потребителям. За указанный период эти традиционные проблемы только усилились», — отметил глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля правительство уволило уволило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» из-за того, что группа «Нафтогаз» в 2020 годуполучила убыток в 19 млрд грн. После этого в компании заявили, что в первом квартале 2021 года «Нафтогаз"получил 12,6 млрд грн чистой прибыли — в том числе и поэтому увольнение Коболева является неверным шагом.