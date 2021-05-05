Москва, , 20:05 — REGNUM Российский арбитр Павел Кукуян назначен главным арбитром на матч 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу «Локомотив» — «Динамо». Помощники судьи — Алексей Лунев и Александр Богданов. Об этом 5 мая сообщили на официальном сайте РФС.

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Локомотив» с 52-мя расположился на третьей позиции в таблице РПЛ. «Динамо» с 46-ю очками идет четырьмя строчками ниже.

«Локомотив» не может обыграть «Динамо» с осени прошлого года. 8 ноября 2020 года в рамках 14-го тура РПЛ 2020/21 «Динамо» разгромило «Локомотив» со счетом 5:1.