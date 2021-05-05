Токио, , 20:47 — REGNUM Компания Sony удалила всю информацию о зеркальных камерах A99 II, A77 II и A68 со своего официального сайта. Об этом 5 мая сообщает издание DTF.

По данным СМИ, крупнейший интернет-магазин BHPhoto подтвердил, что зеркальные фотокамеры больше недоступны для покупки. Официального комментария по поводу дальнейшей судьбы «зеркалок» представители Sony не давали.

В 2016 году состоялась последняя презентация зеркальной камеры от Sony. Модель была представлена из линейки A99 II.

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