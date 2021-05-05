Киев, , 20:01 — REGNUM Окружной административный суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск жителя Харькова, который хочет, чтобы на Украине для граждан была доступна российская вакцина «Спутник V».

Об этом пресс-служба суда сообщает сегодня, 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, истец просит суд обязать Минздрав страны, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступом к этой вакцине.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, что накануне министр здравоохранения УкраиныМаксим Степановв очередной раз заявил, что страна ни в каком случае не будет пользоваться российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Также стоит отметить, что 13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК, который, по его мнению, дискредитировал себя рядом неоднозначных решений. Ожидается, что парламент утвердит ликвидацию этого суда уже в ближайшее время.