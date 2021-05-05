Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Главы МИД стран группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако продолжат укреплять свои коллективные возможности из-за действий Москвы. Об этом 5 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике.

«Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию России», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что входящие в Североатлантический альянс страны столкнулись с перераспределением сил в мире из-за усиления Китая и «частично агрессивного» поведения России.

Выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», Меркель заявила, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером европейских стран и «неизбежным» соратником Германии.

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