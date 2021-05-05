Синьбэй, Тайвань, , 19:54 — REGNUM Компания Gigabyte представила два новых ПК серии Aorus для геймеров: Model X и Model S. Об этом 5 мая сообщил портал Wccftech.

Обе модели получили корпуса оригинального дизайна и низкошумные системы охлаждения. В зависимости от комплектации они могут быть оборудованы процессорами Intel или AMD (в т.ч. Intel i9−11900K или Ryzen 9 5900X), 16 или 32 гигабайтами оперативной памяти с частотами 3600, 4000 или 4000 МГц.

В Model X, как и в Model S установлена видеокарта Nvidia RTX 3080 и твердотельные накопители M.2 формата 2280. Model X получил систему водяного охлаждения Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360, RGB-подсветку на передней панели с логотипом серии. Model S отличается минималистичным дизайном.

https://twitter.com/wccftech/status/1389975723725574144

Напомним, Gigabyte Technology — это тайваньский производитель комплектующих для ПК. Компания была основана в 1986 году.

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