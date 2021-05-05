Рим, , 19:52 — REGNUM По данным на вечер среды, 5 мая, в Италии умерли 122 005 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 267 (днем ранее — на 305), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 585 (днем ранее — на 9116).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 070 400 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 407 129 человек — на 6760 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 6 580 520 человек, что составляет 10,93% населения Италии.