Рим, 5 мая 2021, 19:52 — REGNUM По данным на вечер среды, 5 мая, в Италии умерли 122 005 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 267 (днем ранее — на 305), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
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Число подтвержденных носителей выросло на 10 585 (днем ранее — на 9116).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 070 400 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 407 129 человек — на 6760 меньше, чем днем ранее.
Первую и повторную прививку сделали 6 580 520 человек, что составляет 10,93% населения Италии.