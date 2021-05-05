Скопье, , 19:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 5 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2928 образцов в стране выявили 323 носителя коронавируса. Еще 714 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 153 137 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5016 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

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Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой даже немного больше.

За последние сутки в стране скончались 24 пациента с диагнозом COVID-19, днем ранее — 46 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 135 367 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 12 754 человека.

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