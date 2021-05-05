Бишкек, 5 мая 2021, 19:47 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал указ об освобождении Улукбека Марипова с поста премьер-министра и назначении его на должность председателя кабинета министров.

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Также глава государства подписал указы о назначении:

  • Артема Новикова — первым заместителем председателя кабинета министров,
  • Жылдыз Бакашовой — заместителем председателя кабинета министров,
  • Улукбека Кармышакова — заместителем председателя кабинета министров и министром экономики и финансов,
  • Азамата Дыйканбаева — заместителем председателя кабинета министров и министром цифрового развития.

Помимо этого президент одобрил переназначение:

  • Таалайбек Омуралиев — министром обороны,
  • Улан Ниязбеков — министром внутренних дел,
  • Бообек Ажикеев — министром чрезвычайных ситуаций,
  • Руслан Казакбаев — министром иностранных дел,
  • Асель Чынбаева — министром юстиции,
  • Кубанычбек Турдубаев — министром энергетики и промышленности,
  • Аскарбек Джаныбеков — министром сельского, лесного и водного хозяйства,
  • Алмамбет Шыкмаматов — министром по продвижению и защите инвестиций,
  • Гулмира Абдралиева — министром транспорта и коммуникаций,
  • Алымкадыр Бейшеналиев — министром здравоохранения и соцразвития,
  • Болотбек Купешев — министром образования и науки,
  • Кайрат Иманалиев — министром культуры, информации, спорта и молодежной политики,
  • Камчыбек Ташиев — председателем госкомитета национальной безопасности,
  • Динара Кутманова — председателем госкомитета по экологии и климату.

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