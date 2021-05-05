Бишкек, 5 мая 2021, 19:47 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал указ об освобождении Улукбека Марипова с поста премьер-министра и назначении его на должность председателя кабинета министров.
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Также глава государства подписал указы о назначении:
- Артема Новикова — первым заместителем председателя кабинета министров,
- Жылдыз Бакашовой — заместителем председателя кабинета министров,
- Улукбека Кармышакова — заместителем председателя кабинета министров и министром экономики и финансов,
- Азамата Дыйканбаева — заместителем председателя кабинета министров и министром цифрового развития.
Помимо этого президент одобрил переназначение:
- Таалайбек Омуралиев — министром обороны,
- Улан Ниязбеков — министром внутренних дел,
- Бообек Ажикеев — министром чрезвычайных ситуаций,
- Руслан Казакбаев — министром иностранных дел,
- Асель Чынбаева — министром юстиции,
- Кубанычбек Турдубаев — министром энергетики и промышленности,
- Аскарбек Джаныбеков — министром сельского, лесного и водного хозяйства,
- Алмамбет Шыкмаматов — министром по продвижению и защите инвестиций,
- Гулмира Абдралиева — министром транспорта и коммуникаций,
- Алымкадыр Бейшеналиев — министром здравоохранения и соцразвития,
- Болотбек Купешев — министром образования и науки,
- Кайрат Иманалиев — министром культуры, информации, спорта и молодежной политики,
- Камчыбек Ташиев — председателем госкомитета национальной безопасности,
- Динара Кутманова — председателем госкомитета по экологии и климату.
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