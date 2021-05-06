Дарья Драй,
6 мая 2021, 08:14 — REGNUM Вторую совместную тренировку провели 5 мая парадные расчеты и экипажи боевой техники, которые 9 мая примут участие в наземной части парада в честь Дня Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Военный оркестр во время репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул со знаменем во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Более четырех тысяч военнослужащих и более ста единиц боевой техники Западного военного округа в сложных погодных условиях отработали весь сценарий праздничного парада, строевые приёмы с оружием и прошли по Дворцовой торжественным маршем в сопровождении военного оркестра.
Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время проезда кортежа на репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд кортежа во время репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Механизированную часть парада составили десятки образцов современной военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.
Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащий во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники во время репетиции парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади прошли тактические защищенные автомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД», — обратили внимание в пресс-службе ЗВО.
Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Помимо военнослужащих Министерства обороны и других силовых ведомств региона, в тренировке приняли участие кадеты и юнармейцы.
Генеральная репетиция парада в Петербурге назначена на 7 мая.
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
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На Дворцовой площади Петербурга проходит репетиция парада Победы