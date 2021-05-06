6 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 08:14 — REGNUM Вторую совместную тренировку провели 5 мая парадные расчеты и экипажи боевой техники, которые 9 мая примут участие в наземной части парада в честь Дня Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Военный оркестр во время репетиции парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул со знаменем во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Более четырех тысяч военнослужащих и более ста единиц боевой техники Западного военного округа в сложных погодных условиях отработали весь сценарий праздничного парада, строевые приёмы с оружием и прошли по Дворцовой торжественным маршем в сопровождении военного оркестра.

Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время проезда кортежа на репетиции парада Дарья Драй © ИА REGNUM Проезд кортежа во время репетиции парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Механизированную часть парада составили десятки образцов современной военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.

Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники во время репетиции парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

«Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади прошли тактические защищенные автомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД», — обратили внимание в пресс-службе ЗВО.

Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо военнослужащих Министерства обороны и других силовых ведомств региона, в тренировке приняли участие кадеты и юнармейцы.

Генеральная репетиция парада в Петербурге назначена на 7 мая.

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: На Дворцовой площади Петербурга проходит репетиция парада Победы