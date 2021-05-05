Милан, Италия, 5 мая, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 11 мая работники сферы розничной торговли Италии проведут акцию протеста против решения правительства не разрешить работу торговых центров по выходным, сообщили в национальном профильном профсоюзе Federdistribuzione в среду, 5 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

В акции примут участие около 30 тысяч человек. Протестуя против действующего уже полгода запрета на работу в праздники и выходные, они на несколько минут демонстративно опустят жалюзи и «закроют» заведения.

По данным на4 мая, в Италии умерли 121 738человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на9116(днем ранее — на5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889человек — на9669 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.