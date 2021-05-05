Париж, , 19:37 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписать 28-летнего нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха, если Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно покинет клуб. Последнее время Килиана Мбаппе связывают с переходом в мадридский «Реал». Об этом 5 мая сообщил Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Салах принял участие в 32 матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился 20 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Лиги чемпионов у египтянина 7 (6+1) очков по системе гол+пас.

Transfermarkt оценивает Салаха в 110 миллионов евро. Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2022/23.

Мохаммед Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из римской «Ромы». «Мерсисайдцы» отдали за нападающего 42 миллиона евро.