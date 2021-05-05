Белград, 5 мая, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Граждане Сербии, сделавшие прививки от коронавируса, в будущем смогут путешествовать в некоторые страны только с справкой о пройденной вакцинации и без результатов ПЦР-теста. Об этом 5 мая заявил президент страны Александр Вучич.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

По словам Вучича, Сербия уже достигла соответствующие двухсторонние договоренности с Венгрией, Египтом, Грецией и Турцией, а с Россией, Китаем, Северной Македонией и Черногорией переговоры все еще ведутся.

«Эти страны не будут требовать ПЦР-тестов от наших граждан, которые не будут ждать и сидеть на карантине — им необходимо только пройти полный цикл вакцинации», — заявил Вучич в интервью телеканалу «Пинк».

Напомним, что ранее в Сербии началось опытное производство российской вакцины Спутник-V. Президент Сербии Александр Вучич решил поощрить граждан, решившихся на вакцинацию денежными выплатами в размере $30.