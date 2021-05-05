Ливерпуль, Великобритания, , 19:31 — REGNUM Руководство «Эвертона» намерено усилить состав 22-летним уругвайским опорным полузащитником «Барселоны» Рональдом Араухо. Однако «сине-гранатовые» не намерены продавать футболиста, а готовы рассматривать лишь варианты аренды. Об этом 5 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Араухо перешел в «Барселону» из «Бостон Ривера» в августе 2018-го года за 1,7 миллиона евро. В текущем сезоне главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман нашел футболисту место в тактических построениях. В рамках испанской Примеры уругваец принял участие в 20-ти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

На данный момент в основном составе «ирисок» закрепились три экс-футболиста «Барселоны» — Йерри Мина, Люка Динь и Андре Гомеш. Также в прошлом сезоне «Эвертон» рассматривал возможность подписать Филиппе Коутиньо и предлагал за контракт бразильца 40 миллионов евро.

После 33-х туров Английской Премьер-лиги «Эвертон» с 52-мя набранными очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице первенства.