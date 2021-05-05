Нью-Йорк, США, , 19:29 — REGNUM В сеть выложили новые промо-кадры из четвёртого сезона аниме-сериала «Кастлвания». Изображения были опубликованы 5 мая на портале Screen Rant.

Поклонникам шоу показали в т.ч. моменты сражений, в которых участвуют Алукард, Тревор Бельмонт и Сифа Белнадес. На кадрах также присутствуют новые монстры и локации, передающие привычную готическую эстетику сериала.

Согласно опубликованному синопсису продолжения «Кастлвании», в Валахии воцарится хаос из-за столкновения фракций: одни будут пытаться взять ситуацию под контроль, другие — воскресить Дракулу из мертвых. «Никто не является тем, кем кажется, и никому нельзя доверять. Это конец времен», — сообщили создатели шоу.

Напомним, четвёртый сезон «Кастлвании» станет последним. Ранее ИА REGNUM сообщило, что после завершения аниме-сериала потоковый сервис Netflix может выпустить к нему спин-офф, сюжет которого расскажет о приключениях команды новых героев.

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