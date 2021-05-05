Анкара, , 19:28 — REGNUM Власти Турции ожидают поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в запланированные сроки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган отметил, что ожидает поставки вакцины «Спутник V», которая в соответствии с заключенным соглашением будет отправлена из России в Турции, в запланированном порядке», — говорится в распространенном коммюнике канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган выразил удовлетворение тем, что производство вакцины препарата является частью сотрудничества двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля вакцина против коронавируса «Спутник V» была одобрена к применению в Турции. Сейчас турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac и РФПИ занимаются подготовкой к выпуску вакцины «Спутник V» на территории этой страны.

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