Оттава, , 19:29 — REGNUM Канадский регулятор разрешил применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer для подростков в возрасте от 12 лет. Об этом 5 мая сообщает CTV News.

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Таким образом, Канада первой в мире одобрила вакцинацию данной возрастной группы. До этого в стране разрешалось вакцинировать граждан старше 16 лет.

Отмечается, что министерство здравоохранение страны приняло данное решение основываясь на результатах медицинских исследований, проведенных среди лиц от 12 до 15 лет.

Напомним, 10 декабря в Канаде было одобрено использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer.