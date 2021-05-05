Симферополь, , 19:21 — REGNUM В Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища. Об этом 5 мая по итогам рабочей поездки на Крымский полуостров заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина написал в сосетях глава Крыма Сергей Аксёнов. В ходе поездки обсуждались вопросы обеспечения водоснабжения полуострова.

«Для Республики Крым вопрос стабильного и достаточного для комфортной жизни водоснабжения является приоритетным. Именно поэтому уже сейчас можно сказать, что ситуация по данному вопросу стабилизировалась. Помимо ранее анонсированных мной графиков воды по Симферополю, Алуште и Ялте, предполагается проведения ряда мероприятий, которые поддержаны Маратом Шакирзяновичем. Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что как минимум до конца 2021 года даже при самом плохом развитии событий жители Крыма и его гости будут обеспечены пресной водой.

«Курортный сезон также должен пройти комфортно и без ущерба для местных жителей», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марат Хуснуллин, находясь в Крыму, отметил, что решение о строительстве опреснителей в Крыму пока не принято, добавив, что это является «крайней» мерой.