Ростов-на-Дону, , 19:16 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.

Взятка, которую получил бывший сити-менеджер казачьей столицы, составила 2,6 млн рублей. Суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 3 млн рублей, пишет портал rostov.ru со ссылкой на источник. В течение трёх лет Зюзину запрещено занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM сообщало, что Игорь Зюзин был задержан в 2019 году по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. Бывший градоначальник на время следствия находился под арестом.

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