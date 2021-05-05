Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 19:15 — REGNUM В Тюменской области за взятку безлимитным бензином осуждён начальник отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации Нижнетавдинского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба Нижнетавдинского районного суда.

Судом установлено, что в 2018 году районные власти проводили аукцион с ценой контракта 87,8 млн рублей на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В результате тендер получила компания ООО «Вега Логистик», предложив 52,2 млн рублей, на 40,5% ниже стоимости. Директор ООО «Вега Логистик» предложила начальнику отдела экономики Нижнетавдинского района «переиграть» аукцион с максимально возможной ценой. За проведение тендера чиновник получил безлимитную топливную карту «Газпром нефть». Фирма выиграла новый тендер. Чиновник на момент следственных действий «залил» с карты 4327, 5 литров топлива.

Чиновника признали виновными в получении взятки и назначили 600 тысяч рублей штрафа в доход государства. Также ему запрещено два года занимать определённые должности во власти.