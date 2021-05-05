Воронеж, , 19:14 — REGNUM Приговор в отношении 23-летнего водителя, устроившего пьяное ДТП с несколькими погибшими, вынес 5 мая Поворинский районный суд Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Судом и следствием установлено, что ночью 30 января 2021 года фигурант дела после употребления спиртного сел за руль автомобиля ВАЗ 2114 и возил по городу пятерых пассажиров, в том числе двоих несовершеннолетних. На центральной улице Поворино водитель на высокой скорости выехал на обочину, врезался в сугроб, после чего машина перевернулась на крышу и врезалась в железобетонный столб линии электропередач напротив здания районного отдела полиции. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения.

В результате ДТП погибли на месте трое из четырех сидевших сзади пассажиров, в том числе два подростка в возрасте 15 и 17 лет. Водитель и два других пассажира значительных телесных повреждений не получили — им не потребовалась госпитализация.

Суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.