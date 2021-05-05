Афины , , 19:12 — REGNUM Более 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Греции за минувшие сутки. Об этом 5 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 2091 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 352 027.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов достигло 10 764 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая министр государственного развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис заявил, что в стране вновь открыли рестораны и бары, но коронавирус еще не ушел.

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