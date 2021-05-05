Арамиль, Свердловская область, , 19:11 — REGNUM В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели 28-летней блогерши Кристины Ж., тело которой было найдено под Арамилем. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас проводится экспертиза и идут допросы.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что полицейские выясняют круг её общения. Также устанавливается, имелись ли у погибшей конфликты в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшая пропала в начале апреля. Её тело было найдено в лесу.

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