Москва, , 19:11 — REGNUM Законопроект, направленный на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939−1945 гг.) призван бороться с бездоказательными уничижительными высказываниями, распространяемыми в СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, такой аргумент приводят авторы инициативы, парламентарии Александр Жуков («Единая Россия») и Алексей Пушков.

«В последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии», — отметили они.

Кроме того, запрет они объяснили желанием «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов».

Реализация предлагаемых норм не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

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