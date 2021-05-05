Рим, , 19:06 — REGNUM Правительство Италии завершает разработку правил посещения домов престарелых близкими родственниками постояльцев, сообщила в среду, 5 мая, заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

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Сейчас такая возможность есть лишь в небольшом количестве домов престарелых. Правительство утвердит нормы санитарной безопасности для подобных визитов, отметила Дзампа. Предполагается, что возможность посещать родственников получат привитые граждане и те, кто сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом в последние перед визитом 48 часов.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 4 мая, в Италии умерли 121 738 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на 9116 (днем ранее — на 5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889 человек — на 9669 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.